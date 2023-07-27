رئيس البرلمان يستعرض الفرص الاستثمارية في مصر مع رئيسة وزراء صربيا

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، آنا برنابيتش رئيسة وزراء صربيا، وذلك في إطار زيارته الرسمية على رأس وفد من مجلس النواب إلى العاصمة الصربية بلجراد.

اعتزاز مصر بعلاقتها بجمهورية صربيا

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اعتزاز مصر بالعلاقات الراسخة التي تجمعها بصربيا، مُشيداً بما تشهده العلاقات بين البلدين من تطور لافت وزخم إيجابي مدعوم بإرادة جادة وصادقة لدفع تلك العلاقات إلى مستويات تتناسب مع تاريخيتها.

ودعا المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلى دورية وانتظام عقد آليات التعاون الثنائي بين البلدين بشكل مُنتظم، وذلك للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري في إطار من العمل المُشترك.

تعزيز التبادل التجاري بين البلدين

خلال اللقاء، استعرض المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر وسبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، معربًا عن تقدير مصر التام لمستوى التنسيق المصري – الصربي المُشترك في المنظمات الدولية وهو ما يتناسب مع العلاقات التاريخية والراسخة بين البلدين الصديقين.

من جانبها، أبدت آنا برنابيتش رئيسة وزراء صربيا تقديرها التام لتلك الزيارة والتي تعكس بوضوح المستوى المتميز الحالي للعلاقات المصرية – الصربية والذي يُعد امتداداً للعلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكدة الإرادة الجادة من جانب صربيا لتعزيز العلاقات مع مصر على كافة الأصعدة والمستويات.