رئيس مجلس النواب: مصر أكدت بالقول والعمل دعم سيادة ووحدة ليبيا

قال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، «إنه من دواعي سروري واعتزازاي التواجد اليوم برحاب مجلس النواب في ليبيا الشقيقة، وننقل خالص التقدير لشعب ليبيا الشقيق، والتواجد اليوم وسط الأشقاء في ليبيا يأتي في إطار تاريخ طويل ممتد وراسخ بين البلدين الشقيقين، قائم على علاقات قوامها الأخوة والود والمحبة والاحترام المتبادل والتكاتف الوطني ووحدة المصير».

وأضاف خلال جلسة البرلمان الليبي، أنه «في إطار حرص القيادة السياسية المصرية على تقديم كل أشكال الدعم لكل ما من شأنه تحقيق وحدة واستقرار وسلامة ليبيا الشقيقة، دأبت مصر على التأكيد بالقول والعمل حرصها على دعم سيادة واستقرار ووحدة ليبيا الشقيقة، ولم تدخر جهدا لدعم مسار التسوية السياسية للأزمة الليبية».