«علشان أولادكم احسبوها صح».. ندوة تثقيفية للتعريف بمخاطر عمالة الأطفال بقنا

نظمت إدارة تضامن نجع حمادي شمالي قنا، اليوم الأربعاء، ندوة تثقيفية بعنوان «التربية الإيجابية.. وعلشان أولادكم إحسبوها صح»، بقاعة اجتماعات مدرسة الخضيرات الابتدائية التابعة لإدارة نجع حمادي التعليمية، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية، لنشر الوعى والثقافة لبناء أبناء أفضل لمستقبل وطن أفضل.

حاضر خلال ندوة التربية الإيجابية كل من ممدوح مسلم مدير إدارة التضامن نجع حمادي، وإيمان القاضي رئيس قسم شئون المرأة بنجع حمادي، وفهمي حسانين مدير مدرسة الخضيرات الابتدائية، و عبد الرحيم صابر رئيس وحدة تضامن اجتماعي أولاد نجم القبلية، والشيخ على بدوى إمام وخطيب بإدارة أوقاف نجع حمادي.

التربية الإيجابية

شهد فعاليات الندوة، معلمي ومعلمات المدرسة وعدد من أهالي قرية الخضيرات والمهتمين، حيث تناولت الندوة التثقيفية التعريف بحملة «التربية الإيجابية» التي تهدف إلى التعريف بأسس التربية الأسرية الإيجابية بمراحلها المختلفة، وحملة «علشان أولادكم احسبوها صح» التي تتناول قضية عمالة الأطفال والتسرب من التعليم و زواج الأطفال القاصرات، وصحة الأم والطفل، والتمكين الاقتصادي.

وبحسب البيان الصحفي اليوم، عقدت فعاليات الندوة تحت إشراف أبو الوفاء عبد السلام الدردير مدير إدارة نجع حمادي التعليمية، ورعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.