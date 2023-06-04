أخصائية نفسية عبر قناة الناس: التربية الإيجابية لها حدود

قالت إيمان عباس، أخصائي نفسي أطفال ومدرب تربية إيجابية، إنه على الرغم من أن كلمة «التربية الإيجابية» موجودة إلا أنها تستفز الكثير من الأمهات، لافتة إلى أن البعض يفهم التربية الإيجابية على نحو خاطئ.

الحدود تعطي أمانا للأولاد

وأضافت «عباس»، في حواره ببرنامج «البيت»، على قناة «الناس»، أن الكلام بهدوء وباللين ليس معناه ترك الأولاد فعل أي شيء، ولكن الفكرة بأن الحدود تعطي أماناً للأولاد: «ممكن أعطي الحدود وأكون حازمة بالحدود ولكن طريقتي حنينة وبها مشاعر».

ولفتت إلى أن حدود البيت تعطي الشخص الأمان، لكن إذا كانت الأمور مفتوحة يشعر الشخص بالخوف وعدم الاطمئنان، ومن ثم يمكن وضع حدود والقوانين الخاصة بالمنزل ولكن بالحنية وهذه هي فكرة التربية الإيجابية.

قناة الناس في شكلها الجديد

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.