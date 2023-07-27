رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

الفريق أسامة عسكر يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية (فيديو)

كتب:

محمد مجدي
09:55 م | الخميس 27 يوليو 2023
الفريق أسامة عسكر خلال لقائه قائد القيادة المركزية الأمريكية

الفريق أسامة عسكر خلال لقائه قائد القيادة المركزية الأمريكية

التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا.

تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية.

وأعرب رئيس أركان حرب القوات المسلحة عن اعتزازه بالعلاقات الراسخة التي تربط القوات المسلحة لكلا البلدين، مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات العسكرية والأمنية.

أشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية بالدور المحوري الذي تقوم به الدولة المصرية في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة، مشيرا إلى حرص بلاده على دعم علاقات الشراكة الاستراتيجية والتنسيق المستمر بين الجانبين في العديد من المجالات.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والأمريكية والقائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة.

اقرأ المزيد:

الفريق أسامة عسكر يشهد تنفيذ مشروع تكتيكي بجنود «نصر 56» في الجيش الثاني

الفريق أسامة عسكر يشهد مشروع مراكز القيادة التعبوي الذي ينفذه الأسطول الجنوبي

الفريق أسامة عسكر يلتقى رئيس هيئة الأركان العامة التشيكية

الفريق أسامة عسكر يشهد مشروع «رعد - 33» بالمنطقة الغربية العسكرية
محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.