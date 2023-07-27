الفريق أسامة عسكر يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية (فيديو)

التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا.

تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية.

وأعرب رئيس أركان حرب القوات المسلحة عن اعتزازه بالعلاقات الراسخة التي تربط القوات المسلحة لكلا البلدين، مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات العسكرية والأمنية.

أشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية بالدور المحوري الذي تقوم به الدولة المصرية في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة، مشيرا إلى حرص بلاده على دعم علاقات الشراكة الاستراتيجية والتنسيق المستمر بين الجانبين في العديد من المجالات.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والأمريكية والقائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة.