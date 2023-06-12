الفريق أسامة عسكر يشهد مشروع مراكز القيادة التعبوي الذي ينفذه الأسطول الجنوبي

شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوي الذي ينفذه الأسطول الجنوبي، وذلك في إطار تنفيذ خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

تضمنت المراحل عرض التقارير والقرارات للقادة على كل المستويات، إذ ظهر خلال مراحل المشروع مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من استعداد قتالي عالي والمهارة في استخدام أحدث وسائل نظم القيادة والتعاون والسيطرة لتنفيذ المهام المخططة والطارئة أثناء مراحل المشروع.

ونقل الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لكل العناصر المشاركة بالمشروع، مشيداً بالأداء المتميز والكفاءة القتالية العالية الذى ظهر عليها رجال القوات البحرية.

كما ناقش عدداً من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في الأسلوب الأمثل لتنفيذ كل المهام المكلفين بها، وقام بفرض عدد من المواقف المفاجئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثناء إدارة العمليات، مطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية العالية لتنفيذ كل المهام التي توكل إليهم بكفاءة واقتدار.

حضر تنفيذ المشروع الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية وعدد من قادة القوات المسلحة.