الفريق أسامة عسكر يشهد تنفيذ مشروع تكتيكي بجنود «نصر 56» في الجيش الثاني

شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود «نصر 56» الذي تنفذه إحدى وحدات الجيش الثاني الميداني باستخدام مقلدات الرماية «المايلز»، والذي يأتي في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

تضمنت المرحلة عرض الفكرة التكتيكية للمشروع والإجراءات المنفذة أثناء مرحلة التحضير والتنظيم للمعركة باستخدام نظم ومقلدات الرماية «المايلز» للاستفادة بالمنظومات الحديثة التي تحقق الواقعية في التدريب فضلاً على قدرتها في تحقيق التقييم الدقيق لمستوى العناصر المشاركة بالمشروع، وظهر خلال المشروع المستوى الراقي الذي وصلت إليه العناصر المشاركة في تنفيذ المهام المخططة والطارئة بكفاءة عالية.

ونقل الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لرجال الجيش الثاني الميداني، موكًدًا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على استخدام أحدث نظم التدريب المتطورة بالتزامن مع التطوير المستمر لمحاكات التدريب عالمياً مما يسهم في الارتقاء بمعدلات الأداء وصولاً لأعلى مستويات الكفاءة القتالية.

وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددًا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذهم للمهام والواجبات المكلفين بها، وفرض عددًا من المواقف التكتيكية المفاجئة التي أظهرت مدى القدرة على اتخاذ القرار السليم لمواجهـة كافة التغيـرات الطارئة أثناء إدارة المشروع.

حضر المشروع عددًا من قادة القوات المسلحة.