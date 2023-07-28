موضوع خطبة الجمعة اليوم: القرآن الكريم كتاب رحمة

حددت وزارة الأوقاف المصرية، موضوع خطبة الجمعة اليوم، موضحة أن الخطبة ستناقش القرآن الكريم وأثره في تقوية الجوانب الإيمانية وترسيخ القيم الإنسانية.

موضوع خطبة الجمعة اليوم لوزارة الأوقاف

وفي إطار الحديث عن موضوع خطبة الجمعة اليوم لـ وزارة الأوقاف، أشارت الأوقاف إلى أن الخطبة تأتي تحت عنوان «القرآن الكريم كتاب رحمة»، وتُفتتح بقول الله تعالى: (وننزْلٌ من الْقرآن ما هُوّ شفَاءٌ ورحمة للمؤمنين).

وجاء في نص خطبة الجمعة اليوم لوزارة الأوقاف، في تفسيرها حول موضوع «القرآن الكريم كتاب رحمة»، أن الله سبحانه وتعالى يقول: (وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ).

نص خطبة الجمعة اليوم لوزارة الأوقاف

ونصت خطبة الجمعة اليوم على أنّ القرآن الكريم هو حبْلٌ الله الَّمتين؛ والذكر الحكيم، من قال به صدق وَمَنْ حكم به عدل؛ ومن استمسك به هُدي إلى صراط مستقيم، لا يشبع منه العلماء؛ ولا تنقضي عجائبه، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ إذ يقول الحق سبحانه: (إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ، فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ، لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ، تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ).

وأضافت الأوقاف في بيانها عن نص خطبة الجمعة اليوم أن مادة الرحمة ذكرت في القرآن الكريم أكثر من مائتي مرة؛ إذ بين القرآن العظيم أن الرحمة صفة من صفات الله عز وجل، ويقول سبحانه وتعالى «ورحمتي وسعت كل شيء».