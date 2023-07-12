وظائف جديدة للأئمة في وزارة الأوقاف.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

أعلنت وزارة الأوقاف، عن احتياجها إلى 4 من الأئمة الحاصلين على درجة الدكتوراه في عدد من التخصصات الدعوية، موضحة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، التخصصات المطلوبة، وهي :«البلاغة والنقد - اللغويات - الدعوة والثقافة الإسلامية والأديان والمذاهب - العقيدة والفلسفة».

وأوضحت الوزارة أنه لابد على المتقدمين من توافر عدد من الشروط، منها:

شروط وظائف وزارة الأوقاف

1- أن يكون مسكنا على درجة مالية بموازنة الوزارة.

2- أن يكون قد أمضى مدة خدمة فعلية في قطاع الدعوة لا تقل عن 5 أعوام.

3- أن يكون حاصلا في تقارير الكفاية على مرتبة ممتاز خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ولم يوقع عليه بجهة عمله أي نوع من أنواع الجزاء خلال السنتين الأخيرتين.

4- لا يزيد السن عن 55 عاما، وقت إعلان المسابقة.

5- أن لا يكون قد سبق له الإيفاد إلى الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان سابقًا، أو قضى بالخارج مدة ثمانية أعوام فأكثر؛ سواء على سبيل الإعارة أم التعاقد الشخصي.

6- أن لا يكون قد صدر بشأنه من أي جهة رسمية قرار أو توصية بالحرمان من السفر للخارج؛ ما لم يُلغ هذا القرار أو تُسحب هذه التوصية.

7- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة؛ ما لم يكن قد رُدَ إليه اعتباره.

8- أن يجتاز الاختبارات العلمية والمقابلات الشخصية المقررة في هذا الشأن.

وأشارت الوزارة إلى أن طلبات الأئمة تقدم على هذا الرابط، اضغط هنا.