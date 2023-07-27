بشائر القمة الروسية الأفريقية.. شحنات قمح وسيارات لادا ومنطقة اقتصادية

اتجهت أنظار العالم اليوم الخميس إلى مدينة سان بطرسبرج، حيث تعقد القمة الأفريقية الروسية الثانية 2023، والتي تستمر فعاليتها حتى غد الجمعة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى جانب عدد من رؤساء وقادة الدول الأفريقية.

بدأت القمة الأفريقية الروسية فعالياتها بكلمة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أكد خلالها أنه ينظر للمستقبل بتفاؤل، مؤكدًا على أن العلاقات التي تربط روسيا بأفريقيا مبنيه على صلات متينة للصداقة والتعاون والخبرات الإيجابية، بين موسكو وعواصم القارة السمراء، وفق ما نقلته قناة «القاهرة الإخبارية» في تقرير لها مساء اليوم الخميس.

بشائر القمة الروسية الأفريقية

وقد بدأت بشائر القمة الروسية الأفريقية اليوم، وتمثلت في إعلان الرئيس بوتين عن 5 تسهيلات لعواصم الدول الأفريقية، تضمنت شحنات مجانية من القمح، واستئناف إنتاج السيارات الروسية «لادا» في مصر، ودعم مشروع محطة الضبعة النووية في مصر، إضافة إلى المنطقة الاقتصادية الروسية في مصر، الأمر الذي سيعود بالفائدة الاقتصادية على شعوب القارة الإفريقية.

مشروعات اقتصادية لتعزيز التعاون

وأوضح الرئيس بوتين، خلال الجلسة العامة للقمة الثانية والمنتدى الاقتصادي والإنساني «روسيا - أفريقيا»، أن هناك مباحثات مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لإنشاء منطقة صناعية روسية في منطقة قناة السويس قريباً، موضحاً أن العلاقات الاقتصادية بين موسكو والدول الأفريقية قد زادت بنسبة 35%، على الرغم من انتشار جائحة كورونا.

وأكد الرئيس الروسي إن الاتحاد الإقليمي هو «منظمة إقليمية رائدة» تؤسس للعلاقات الأمنية الحديثة في القاهرة، وتضمن تطوير الدول الأفريقية لضمان مكانة راقية في نظام العلاقات الاقتصادية العالمية، وفق موقع «روسيا اليوم».

استئناف إنتاج سيارات «لادا» في مصر

وبالإضافة إلى المنطقة الصناعية، أعلنت شركة السيارات الروسية «أفتوفاز» إن هناك خطة مستقبلية واعدة لاستئناف إنتاج سيارات «لادا» في مصر، وتحديداً في مصنع شركة الأمل المصرية.

وأكد الرئيس بوتين أن المهمة الرئيسية للشركة خلال االفترة المقبلة، هي استئناف وزيادة تطوير هذا المشروع، معرباً عن أمله في أن يكون التعاون الروسي المصري في مجال إنتاج السيارات مركزاً للنقل والخدمات اللوجستية لقارة أفريقيا بأكملها.

شحنات حبوب مجانية من روسيا لأفريقيا

كما تعهد بوتين خلال افتتاحه القمة الروسية الأفريقية في سان بطرسبرج، اليوم الخميس، بتقديم شحنات مجانية من الحبوب إلى 6 دول بالقارة السمراء خلال فترة 4 شهور، وقال إنه خلال الفترة المقبلة سنتمكن من تأمين شحنات مجانية من 25 إلى 50 ألف طن من الحبوب.