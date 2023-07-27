«بوتين»: القمة الروسية الأفريقية تناقش مشروعات مشتركة في النقل والزراعة والصحة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن برنامج القمة الروسية الإفريقية شعاره «التقنيات والأمن من أجل التنمية السيادية لما فيه خير الإنسان»، متابعا: «سوف نناقش كل المسائل المتعلقة بالأجندة المالية والتجارية والتعليمية والاستثمارية والاجتماعية، وربطها بما يشهده العالم من متغيرات في المجالين الرقمي والإعلامي.

بوتين: نستهدف توطيد رفاهية المواطنين وتحسين ظروف معيشتهم

وأضاف الرئيس الروسي في كلمته خلال أعمال القمة الروسية الأفريقية الثانية بسان بطرسبرج، والتي نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية» أن: «الهدف الرئيس يكمن في توطيد رفاهية المواطنين وتحسين ظروف معيشتهم وحل قضايا الساعة».

القمة الروسية الأفريقية تناقش أفكار جديدة لمشروعات مشتركة

وأشار إلى أنه يجرى العديد من النقاشات البناءة والمفيدة ودراسة أفكار جديدة بشأن مشاريع مشتركة جديدة، وذلك في إطار ورش العمل المنبثقة من المنتدى، والخاصة بالطاقة والقطاع اللوجيستي والنقل والزراعة والأموال والصحة العامة.