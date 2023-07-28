الكشف على 1416 حالة خلال قافلة طبية ضمن حياة كريمة في الإسكندرية

قالت الدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية بالتعاون مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة نظمت خلال هذا الأسبوع قافلة علاجية ضمن مبادرة حياة كريمة بالوحدة الصحية لقرية عبد الباسط عبد الصمد ببرج العرب على مدار يومين تمكنت خلالهما من توقيع الكشف الطبى على 1416 مريضا من أهالي المنطقة.

تفاصيل القافلة الطبية

وأضافت طهيو في بيان اليوم، أن القافلة الخاصة بمبادرة حياة كريمة ضمت 12 عيادة طبية في تخصصات الجراحة والأطفال والباطنة والأمراض الصدرية والنساء والعظام وتنظيم الأسرة والمسالك البولية والجلدية والأنف والأذن و الحنجرة والرمد والأسنان بمشاركة 60 عضوا من العاملين بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

صرف علاج مجاني

وأشارت أنه تم خلال القوافل صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 297 حالة إلى عيادات تخصصية ومستشفيات تابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

من جانبها قالت الدكتورة رشا فوزي، منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية إنه تم خلال القافلة إجراء 45 تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و 25 تحليلا بمعمل الطفيليات و 4 أشعة سينية، علاوة على فحص 70 من مرافقي المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحي لعدد 619 مواطنا من أهالي المنطقة في عدد من الموضوعات الصحية.