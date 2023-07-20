«مياه الإسكندرية» تستقبل مبادرة 100 يوم صحة.. اعرف المواعيد

أعلنت شركة الإسكندرية لمياه الشرب «إدارة الأزمات والكوارث» عن مواعيد تواجد المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة بعدد من فروع الشركة للكشف على العاملين وأسرهم وكذلك أهالي المناطق المجاورة لهذه الفروع كمشاركة من الشركة لتخفيف الأعباء على موظفيها وعلى المواطنين ويتم الكشف والعلاج مجاناً من خلال الفريق الطبي للمبادرة بعد عمل ملف صحي لصرف العلاج مجانا في حالة وجود أمراض ضغط الدم أو سكر في الدم.

الكشف والعلاج مجاناً

قال المهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لمياه الشرب في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جرى التنسيق مع مسئولي المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة على تواجد الفريق الطبي للمبادرة بعدد من فروع الشركة تسهيلآ على موظفي وعمال الشركة وأسرهم وأهالي المناطق المجاورة لفروع الشركة والمقر الرئيسي بشارع فؤاد.

فروع الشركة في استقبال المبادرة

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لمياه الشرب بأن الفروع التى تم تجهيزها لاستقبال الفريق الطبي لمبادرة 100 يوم صحة هى

- فرع أبو قير في الفترة من السبت 2023/7/22 إلى الإثنين 2023/7/24

- ‏محطة المعمورة في الفترة من الثلاثاء 2023/7/25 وحتى الأربعاء 2023/7/26

- ‏فرع السيوف من الخميس 2023/7/27 حتى السبت 2023/7/29

- ‏المركز الرئيسي بشارع فؤاد في الفترة من الاثنين 2023/7/24 حتى الخميس 2023/7/27

التخصصات الطبية

- الكشف المبكر عن أورام السرطان سرطان الثدي والرئة والبروستاتا وسرطان عنق الرحم

- ‏تحليل وظائف الكلى

- ‏تحليل سكر وقياس الضغط

- ‏قياس الطول والوزن وحساب كتلة الوزن

- ‏سيتم عمل ملف صحي لصرف العلاج بالمجان لمرضى السكر والضغط.