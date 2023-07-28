اليابان: كوريا الشمالية قادرة على ضربنا بصواريخ باليستية نووية

أقرت وزارة الدفاع اليابانية، فجر اليوم الجمعة، بإمكانية أن يكون لدى كوريا الشمالية، القدرة على ضرب البلاد، بصواريخ باليستية برؤوس نووية.

تجارب نووية لكوريا الشمالية

وقالت الدفاع اليابانية، في «الكتاب الأبيض» السنوي، إنه بالإضافة إلى إجراء 6 تجارب نووية، أطلقت «بيونج يانج» مرارًا صواريخ باليستية، مشيرة إلى قيام كوريا الشمالية، بتسريع تطوير الأسلحة والصواريخ الباليستية وتحسين خصائصها التشغيلية.

وأعربت الوزارة اليابانية، عن اعتقادها أن كوريا الشمالية لديها بالفعل القدرة على تصغير سلاح نووي لتثبيته على صاروخ باليستي قادر على الوصول إلى اليابان، موضحة أن اعتبارًا من العام الماضي 2022، كانت «بيونج يانج» تمتلك نحو من 20 رأسًا نوويًا.

تطور كوريا الشمالية عسكريا

وتابعت الدفاع اليابانية إن مثل هذا التطور العسكري الكوري الشمالي يشكل خطرا مباشرا أكبر على أمن اليابان ويقوض السلام والأمن في المنطقة والمجتمع الدولي.