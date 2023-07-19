كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا تجاه بحر اليابان.. الثاني خلال أسبوع

ذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا في بحر الشرق، اليوم، وفقًا لما ذكرته هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية.

إطلاق صاروخ باليستي في بحر الشرق

ذكرت وكالة «كيودو» أن خفر السواحل الياباني أكد إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي في بحر الشرق، في الوقت الذي تتزايد فيه حدة التوتر بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية، ويعمل كلا البلدين بالتعاون مع الولايات المتحدة على تعزيز قدراتهم الدفاعية.

في وقت سابق من يوم الأربعاء الماضي، قامت كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ باليستي يعمل بالوقود الصلب يبلغ مداه 1001 كيلومترا، ويصل ارتفاعه 6648 كيلومترا قبل أن يسقط في البحر الشرقي.

مسار الصاروخ يشير لقدرته على الوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة

وأشار خبراء إلى أن مسار الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية يشير إلى قدرته على الوصول إلى البر الرئيسي لأمريكا.

وقالت عضوة لجنة شؤون الدولة في كوريا الشمالية، كيم يو جونج، وفقًا لبيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن بيونجيانج ستعمل جاهدة على بناء ردع نووي قوي، بعد أن رفضت الولايات المتحدة التخلي عن سياستها العدائية تجاهها، مستخدمة التسمية الرسمية لكوريا الشمالية.