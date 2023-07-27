اليابان تواصل مراقبة تحركات كوريا الشمالية: برامجها النووية تهدد أمن العالم

قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، ماتسونو هيروكازو، إن حكومة بلاده ستواصل مراقبة تحركات كوريا الشمالية عن كثب وباهتمام كبير، بما في ذلك المتعلقة بالذكرى السبعين لاتفاقية الهدنة الكورية، اليوم الخميس.

اليابان: برامج بيونج يانج النووية غير مقبولة

أضاف ماتسونو، في تصريحات للصحفيين، نقلتها هيئة الإذاعة اليابانية «إن إتش كيه»، أن البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، تهدد السلام والأمن في اليابان والعالم، مشيرا إلى أنها غير مقبولة على الإطلاق.

اجتماع زعيم كوريا الشمالية ووزير الدفاع الروسي

وحول الاجتماع بين الزعيم الكوري الشمالي ، كيم جونج أون، ووزير الدفاع الروسي «سيرجي شويجو»، قال ماتسونو، إن الحكومة اليابانية ستمتنع عن التعليق على كل خطوة تقوم بها كوريا الشمالية، مشيرا إلى أن بلاده ستعمل مع الدول الأخرى لضمان التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، من أجل تحقيق نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية بشكل كامل.