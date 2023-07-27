رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

اليابان تواصل مراقبة تحركات كوريا الشمالية: برامجها النووية تهدد أمن العالم

كتب:

أ ش أ
09:43 ص | الخميس 27 يوليو 2023
صاروخ باليستي عابر للقارات

صاروخ باليستي عابر للقارات

قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، ماتسونو هيروكازو، إن حكومة بلاده ستواصل مراقبة تحركات كوريا الشمالية عن كثب وباهتمام كبير، بما في ذلك المتعلقة بالذكرى السبعين لاتفاقية الهدنة الكورية، اليوم الخميس.

اليابان: برامج بيونج يانج النووية غير مقبولة

أضاف ماتسونو، في تصريحات للصحفيين، نقلتها هيئة الإذاعة اليابانية «إن إتش كيه»، أن البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، تهدد السلام والأمن في اليابان والعالم، مشيرا إلى أنها غير مقبولة على الإطلاق.

اجتماع زعيم كوريا الشمالية ووزير الدفاع الروسي

وحول الاجتماع بين الزعيم الكوري الشمالي ، كيم جونج أون، ووزير الدفاع الروسي «سيرجي شويجو»، قال ماتسونو، إن الحكومة اليابانية ستمتنع عن التعليق على كل خطوة تقوم بها كوريا الشمالية، مشيرا إلى أن بلاده ستعمل مع الدول الأخرى لضمان التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، من أجل تحقيق نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية بشكل كامل.

اقرأ المزيد:

اليابان تتهم كوريا الشمالية بانتهاك القرارات الأممية بإطلاق صواريخ باليستية

«القاهرة الإخبارية»: كوريا الشمالية تطلق صواريخ كروز في البحر الأصفر

على عكس المعتاد.. لماذا أطلقت كوريا الشمالية صواريخ كروز؟

تفاصيل إطلاق كوريا الشمالية لصواريخ كروز.. استهدفت البحر الأصفر
بقلم أ ش أ