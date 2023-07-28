نتيجة الثانوية العامة 2023 في سوهاج بالاسم ورقم الجلوس.. طريقة الحصول عليها

نتيجة الثانوية العامة 2023 في سوهاج بالاسم ورقم الجلوس، تشغل آلاف الطلاب وأولياء أمورهم، خاصة بعد إعلان الأزهر الشريف نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية، ما أدى إلى وجود حالة من الترقب والانتظار بين الطلاب.

نتيجة الثانوية العامة 2023 في سوهاج بالاسم ورقم الجلوس

وأكدت مديرية التربية والتعليم بسوهاج، أنه سيتم توزيع نتيجة الثانوية العامة 2023 في سوهاج بالاسم ورقم الجلوس، بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم وصدورها رسميا، على الإدارات التعليمية.

نتيجة الثانوية العامة 2023

ويمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة في سوهاج بالاسم ورقم الجلوس من خلال الخطوات التالية:

- الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٣ باستخدام رقم الجلوس والاسم، للحصول على النتيجة في أسرع وقت فور اعتمادها رسميا، دون التعرض لأي مشاكل تقنية.

- يجب كتابة الاسم بشكل صحيح والتأكد من صحة رقم الجلوس، واختيار الشعبة المناسبة «علمي علوم، علمي رياضة أو أدبي»، كما يجب إدخال البريد الإلكتروني الخاص بالطالب، واختيار المحافظة، وكتابة رقم الهاتف الخاص به، والضغط على زر «سجل»، ليتم عرض النتيجة بجميع الدرجات في المواد الدراسية.

نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023

وبالنسبة لنسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة، فقد جاءت كالتالي:

- نسبة النجاح في مادة الجيولوجيا بلغت 91.1%.

- نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات التطبيقية بلغت 88.5%.

- نسبة النجاح في امتحان مادة علم النفس والاجتماع بلغت 93.9%.

- نسبة النجاح في مادة الكيمياء بلغت 88.9%.-

نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ بلغت 90.2%.

- نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا بلغت 91.6%.

- نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء بلغت 91%.

- نسبة النجاح في مادة اللغة العربية بلغت 90%.

- نسبة النجاح في اللغة الأجنبية الثانية بلغت 91%.

- نسبة النجاح في مادة اللغة الأجنبية الأولى بلغت 91.3%.