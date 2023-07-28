نتيجة الثانوية العامة 2023 في كفر الشيخ بالاسم ورقم الجلوس.. خلال ساعات

ينتظر طلبة الثانوية نتيجة الثانوية العامة 2023 في كفر الشيخ بالاسم ورقم الجلوس، والمتوقع ظهورها خلال الساعات القليلة القادمة، فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي.

نتيجة الثانوية العامة 2023 في كفر الشيخ بالاسم ورقم الجلوس

وكشف مصدر مطلع بمديرية التربية والتعليم في محافظة كفر الشيخ لـ«الوطن»، أن نتيجة الثانوية العامة 2023 في كفر الشيخ بالاسم ورقم الجلوس ستظهر في موعد أقصاه السبت المقبل، مشيرا أن النتيجة الثانوية العامة في كفر الشيخ ستكون متاحة على موقع وزارة التربية والتعليم خلال الساعات المقبلة، كما يتم تسلم النسخة المدمجة منها لمديرية التعليم في كفر الشيخ، وهو الأمر الذي يكون متاحا للطلاب للحصول عليها بسهولة.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023 في كفر الشيخ بالاسم ورقم الجلوس

يذكر أن محافظة كفر الشيخ تضم 13 إدارة تعليمية موزعة على نطاق مراكز ومدن المحافظة، وستكون نتيجة الثانوية العامة 2023 في كفر الشيخ بالاسم ورقم الجلوس متاحة بها فور الإعلان عنها، ليتمكن الطلبة من الحصول عليها بسهولة ويسر.