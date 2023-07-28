نتيجة الثانوية العامة بالاسم.. 3 روابط سريعة للحصول عليها

الحصول على نتيجة الثانوية العامة بالاسم، أمر قد يلجأ له البعض نتيجة فقدان رقم الجلوس الخاص به كما أنها قد تساعد البعض في الاطمئنان على نتائج أصدقائهم أو أقاربهم من طلاب الشعبتين الأدبية والعلمية 2023.

وفي هذا السياق، واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة بالاسم من خلال 3 روابط، على هذا النحو:

نتيجة الثانوية العامة بالاسم

ويستطيع طالب الشعبة الأدبية والعلمية الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 بسهولة من خلال رابط «الوطن» الذي يتيح نتيجة الثانوية العامة بالاسم فور إعلانها رسميا دون الحاجة للنزول إلى الأبنية التعليمية لمعرفة النتائج، إذ تتيح خدمة لطلاب الصف الثالث الثانوي بإتاحة النتيجة للعام الدراسي الحالي، فالآن سجل رقم الموبايل واحصل عليها فور ظهورها.

اعرف نتيجة الثانوية العامة بالاسم

ويمكن معرفة نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٣ أيضا من خلال مركز معلومات وزارة التربية والتعليم.

وفي وقت سابق، أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتيجة الثانوية العامة سيتم إعلانها في الأول من أغسطس وهذا ما يشير إلى أن اعتماد النتائج وإعلان الأوائل يمكن أن يتم خلال الساعات القادمة.

وطمأنت التربية والتعليم طلاب الشهادة الثانوية بأن النتائج مرتفعة عن العام الماضي، وأن درجات الطلاب متزنة، حيث أن عمليات تصحيح الامتحانات تمت بدقة وعناية شديدة حتي يحصل كل طالب علي حقه كاملاً.