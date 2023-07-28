نتيجة الثانوية العامة 2023 في الإسكندرية بالاسم ورقم الجلوس.. اعرفها فور ظهورها

تعد نتيجة الثانوية العامة 2023 في الإسكندرية بالاسم ورقم الجلوس، أحد أهم احتياجات طلبة عروس البحر الأبيض المتوسط وأولياء أمورهم في الوقت الراهن، وذلك بالتزامن مع إعلان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، انتهاء عمليات التصحيح، فيما تشير التوقعات إلى إمكانية إعلان النتيجة غدا السبت.

نتيجة الثانوية العامة 2023 في الإسكندرية

وينتظر قرابة 56 ألف طالب وطالبة نتيجة الثانوية العامة 2023 في الإسكندرية بالاسم ورقم الجلوس للفئتين علمي وأدبي، وذلك بعدما أدى 56579 طالبًا، منهم 23056 للشعبة الأدبية، و21444 للشعبة العلمية، و9845 للرياضيات، و2234 دولي، حيث أدوا امتحاناتهم أمام 148 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية الثماني.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 في الإسكندرية

وتوفر «الوطن» نتيجة الثانوية العامة 2023 محافظة الإسكندرية بالاسم ورقم الجلوس، بمجرد إعلان وزارة التربية والتعليم، نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023، بالاسم ورقم الجلوس وبالدرجات والمجموع أي بكافة الطرق الممكنة.

خطوات معرفة نتيجة الثانوية العامة الدور الأول

ويتاح معرفة نتيجة الثانوية العامة 2023 في الإسكندرية بالاسم ورقم الجلوس الدور الأول، عبر عدد من الخطوات التي تتم على بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم، من خلال الخطوات التالية:

1- الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة وهو ما توفره «الوطن» للطلاب.

2- كتابة رقم جلوس الطالب.

3- الضغط على عرض النتيجة.