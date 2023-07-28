نتيجة الثانوية العامة 2023.. «الوطن» ينشرها فور اعتمادها خلال ساعات 

ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، والتي تنشرها «الوطن»، فور اعتمادها من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي أكد أن الامتحانات عُقدت ورقياً بنمط الأسئلة الموضوعية والمقالية، داخل المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً.

طرق الحصول على نتيجة الثانوية العامة

وتنشر «الوطن» نتيجة الثانوية العامة 2023 فور اعتمادها خلال ساعات، من خلال موقعها الإلكتروني، حيث يمكن لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي، الحصول على النتيجة في جميع المواد الدراسية بالدرجات، بمجرد تسجيل الاسم ورقم الجلوس واختيار الشعبة، وكتابة البريد الإلكتروني.

وحول نتيجة الثانوية العامة 2023، المقرر نشرها في «الوطن»، فور اعتمادها خلال ساعات، أكدت مصادر انتهاء التصحيح الإلكتروني، وبالنسبة للأسئلة المقالية تم تصحيحها من خلال عدد من المقدرين في ضوء مقاييس تقدير الأداء «Rubric» لكل سؤال، بواقع 2 مصحح لكل سؤال، والاستعانة بمصحح ثالث حال اختلاف تقدير المصححين وذلك لوضع التقييم النهائي.

خبير تربوي يوجه نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة

وفي سياق متصل، شدد الدكتور أحمد عبدالرشيد، أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بجامعة حلوان، ضرورة الابتعاد عن الضغط النفسي وتوجيه طالب الثانوية العامة إلى الابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي التي تؤدي إلى زيادة القلق والتوتر والطاقة السلبية بالتزامن مع قرب إعلان نتيجة الثانوية العامة.

ونوه الدكتور أحمد عبدالرشيد في حديثه لـ«الوطن»، إلى أهمية التحدث مع الأبناء وعدم تركهم بمفردهم لفترة طويلة لاسيما عند اقتراب موعد إعلان النتيجة، حتى لا يكون هناك مجالاً لزيادة التوتر والخوف والقلق، مشدداً على تعزيز شعور الطالب بقيمة ما بذله من جهد طوال العام الدراسي دون تقصير.