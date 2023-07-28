الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو: نتطلع إلى إقرار المنظومة العالمية العادلة

قال الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو إبراهيم تراوري، إن روسيا لديها تاريخ مشترك كبير مع روسيا، موجها الشكر لموسكو لأنها دائمة التذكير بالدور الأفريقي ودور الشعوب الأفريقية.

وأضاف «تراوري»، في كلمته ضمن فعاليات اليوم الثاني للقمة الروسية الأفريقية، التي نقلتها قناة القاهرة الإخبارية: «لدينا أبعاد وآفاق مشتركة واعدة وأتمنى بأن هذه القمة تمكننا من إقرار المنظومة العالمية العادلة وإقامة جسور التعاون بين دولنا».

وتابع: «افريقيا قارة فقيرة وتضطر لطلب المساعدة من الخارج رغم أنها غنية بالموارد، لذلك نعتزم إقامة الاتصالات والشراكات لتنمية دولنا، وأنا أتحدث باسم جيل الشباب ونقول إننا نضطر أحيانا لعبور بحار ومحيطات كي نصل لأطراف أخرى في العالم من اجل حياة أفضل».

وواصل: «لا نريد دائما خوض المعارك ولكننا نضطر إلى ذلك أحيانا نحن في بوركينا فاسو نواجه ممارسات استعمارية حديثة، يفرضون من الخارج علينا العبودية الجديدة، ومعتادون للنضال والدفاع عنه وحاربنا الإرهاب لحماية بلدنا».

وأكد: «عندما لجأ جدي في أيامه للسلاح كان ذلك ضد رغبتي، ولم نرد خوض المعارك واستخدام السلاح، ويجب على قادة الدول الأفريقية ألا يتصرفوا كدمى في يد الإمبرياليين والمستعمرين، وأقول لقادة الدول الافريقي بأنه علينا ضمان الاكتفاء الذاتي لشعوبنا ودولنا وعلاج مشكلة النقص في الغذاء، وعلينا أن نحترم شعوبنا الأفريقية التي تناضل ضد الاستعمار».