رئيس جامعة موسكو الحكومية: القمة الروسية الأفريقية فرصة لزيادة التعاون

أكد فيكتور ساندفينشي رئيس جامعة موسكو الحكومية أن هناك العديد من الفرص التي يٌمكن أن تقدم للدول الأفريقية من روسيا لافتًا لوجود علاقات قديمة ووثيقة وكثير من التواصل التقليدي معتبرًا أن حجم التجارة ليس كبيرًا والاستثمار المتبادل منخفض.

انتهاز الفرص لحل مشاكل أفريقيا

وأوضح خلال لقاء خاص مع فضائية «إكسترا نيوز»على هامش انعقاد القمة الروسية الأفريقية الثانية، بمدينة سان بطرسبرج أنه يجب انتهاز هذه الفرص للعمل معًا من أجل حل المشكلات التي تتعرض لها أفريقيا وأخطرها مشكلة الجوع لافتًا إلى أن روسيا تنتج الكثير من الحبوب والقمح والذرة وكثير من المواد الغذائية والأسمدة.

القمة الروسية الأفريقية ستزيد التجارة بين دول أفريقيا وروسيا

وأشار إلى أن القمة الروسية الأفريقية ستزيد التجارة بين دول أفريقيا وروسيا لافتًا إلى أن التعاون سيزيد بين روسيا ودول أفريقيا ضاربًا المثل بالتعاون بين بيلاروسيا وزيمبابوي حيث أرسلت بيلاروسيا معدات زارعية وتقنيات زراعية جديدة لزيمبابوي ونجحت زيمبابوي في تحقيق اكتفاء ذاتي معتبرًا أنه مثال جيد في التعاون والإمداد بالتقنيات والماكينات الضرورية لزيادة كفاءة الأرض الزراعية، مشددًا على أنه بإمكان روسيا إمداد أفريقيا بالكثير من الأسمدة.