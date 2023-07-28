رئيس أوغندا: أفريقيا تنتج كميات كبيرة من الأغذية ولا تستطيع تصديرها

قال الرئيس الأوغندي يوري موسفيني، إنّ أفريقيا وقعت في مأزق لأنّها تنتج الخامات الزراعية والمعدنية بينما لا تحقق قيمة؛ لأنّها لا تُصنّعها وتُصدرها للخارج.

وأضاف «موسفيني»، في كلمته ضمن فعاليات اليوم الثاني للقمة الروسية الأفريقية، التي نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»: «أقترح على حلفائنا في روسيا والصين والهند أن يقدموا لنا المعونة، ويشتروا المنتجات الأفريقية، فنحن لدينا مشكلة في السوق، فالدول الأفريقية بعضها تنتج كميات كبيرة من الأغذية ولا تستطيع تصديرها».

رئيس أوغندا: يمكننا عمل قيمة المضافية في أفريقيا

وتابع: «بإمكاننا إنتاج القيمة المضافية في أفريقيا للحصول على وظائف للشباب، وبإمكاننا إنتاج الكهرباء، وهو ما سيؤدي إلى تصحيح اقتصاديات بلادنا»، مؤكدًا أنّ أفريقيا لديها نقص في السكان، كما أنّها لا تتمتع بإمكانات الصناعة والتكنولوجيا».

وعلّق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ما تقدّم من تصريحات الرئيس الأوغندي: «الشيء الثابت هو تسلم الراية والحصول على الاستقلال غير كافٍ، فالحفاظ على سيطرة بعض البلدان على الشؤون المالية والتقنيات والمجال الرقمي ومجال الغذاء أمر غير مقبول ويجب التصدي له».