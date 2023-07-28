السيسي: الدول الأفريقية تواجه تحديات تهدد أمنها وحقوق الأجيال القادمة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ القمة الروسية الأفريقية الثانية تأتي في ظرف دولي بالغ التعقيد، ومناخ عام يتسم بدرجة عالية من الاستقطاب والتغيُّرات التي باتت تمس القواعد الرئيسية، والتي بُني عليها أساسها النظام الدولي بمفهومه الحديث.

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته ضمن فعاليات اليوم الثاني للقمة الروسية الأفريقية، التي نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الدول الأفريقية تقف في خضم ذلك لتواجه عددًا ضخمًا من التحديات التي لا تؤثر فقط على قدرتها على استكمال مسارها التنموي، ولكن تهدد محددات أمنها وحقوق الأجيال القادمة.

وأكد أنّ شعوبنا باتت تتساءل بشكلٍ مشروع عما لدينا من أدوات، وما نقوم به من إجراءات للتصدي لهذه التحديات وتأمين مستقبل آمن لهم.