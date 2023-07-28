تحصين 23 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بمطروح

أعلن الدكتور سعد جويلي مدير عام الطب البيطري بمطروح، أنه جرى تحصين عدد 23.2 ألف رأس أغنام من سلالة أغنام البرقي والتي تشتهر بها محافظة مطروح، و1219 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والجمال، مع انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بجميع مراكز وقرى محافظة مطروح من مدينة الحمام شرقا وحتى مدينة السلوم غربا، من خلال 16 وحدة بيطرية، والتي تستهدف تغطية تحصين أكثر من 80% من تعداد الماشية في المحافظة.

حملة تحصين المواشي ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

وأضاف جويلي، اليوم، أن مديرية الطب البيطري بمطروح تتابع أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت في منتصف يوليو الجاري وتستمر لمدة شهر حفاظاً على الثروة الحيوانية مع تقديم الخدمات البيطرية للتحصين ضد الأمراض.

لقاحات وتسجيل وترقيم

وأشار مدير عام مديرية الطب البيطري بمطروح، إلى أن أعمال التحصين تبدأ بإعطاء الحيوان لقاح الحمى القلاعية، بالإضافة لجرعة من لقاح حمى الوادي المتصدع، ويجري أعمال الترقيم والتسجيل للماشية، حيث يتم التحرك بين جميع القرى لتغطية جميع مناطق المربين، مع حث المواطنين لتوجههم إلى أقرب وحدة بيطرية لتحصين ماشيتهم.

رفع درجة الاستعدادات في الوحدات البيطرية بمطروح

وأوضح في بيان أنه جرى رفع درجة الاستعدادات لدى الأطباء البيطريين للحالة القصوى بالوحدات والإدارات البيطرية، ومنع الإجازات خلال هذه الفترة، والتنبيه بتنفيذ كل الإجراءات المطلوبة من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مع أخذ جميع الإجراءات الوقائية.