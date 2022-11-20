انطلاق الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد الحمى القلاعية بكفر الشيخ

انطلقت فعاليات الحملة القومية الثالثة لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بمحافظة كفر الشيخ، لتحصين 211 ألفا و969 رأس ماشية، من بينها 119 ألفا و157 أبقار، و54 ألفا و348 رأس جاموس، و340 ألفا و31 أغنام، و4 آلاف و433 ماعز، على مستوى قرى ومراكز ومدن المحافظة، وذلك في ضوء تنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية، والنهوض بها، وتوفير التحصينات اللازمة، لخلق بيئة آمنة تساعد على رفع مستوى معيشة الفلاح، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة إنتاجيتها.

تسهيلات لدعم الحملة

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على دعمه الكامل للحملة، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية، والإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها، منوهاً أنه تم تحصين 10 آلاف و600 رأس ماشية في اليوم الأول.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية، وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، وتكثيف حملات تحصين الماشية والأغنام والماعز للوقاية من مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، مشيدًا بهذه الحملات القومية التي تُساهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة، مناشدًا المربين بسرعة الاستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية، والحفاظ على الثروة الحيوانية.

الحملة القومية لتحصين الماشية

وقال الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، إن المديرية وكافة الإدارات استعدت للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع، والتي انطلقت أمس بكافة قرى ومراكز المحافظة، من خلال توفير اللقاحات والكوادر البشرية المدربة، بالتنسيق مع الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية لتحصين الحيوانات، والعمل في كل المراكز والقرى في وقت واحد، والاستمرار في الحملة حتى تحقيق المستهدف.

وذكر «بشار» أن عدد الفرق المنتشرة في مراكز ومدن وقرى المحافظة بلغ 105، وأن غرفة العمليات بالمديرية والإدارة البيطرية تُتابع أعمال التحصين والترقيم، موضحاً أنه تم تخصيص سن إبرة لكل رأس ماشية، ويتم تسجيل ذلك في دفاتر حيث أن كل رأس ماشية لها رقم قومي، وسيتم استخدام سنون استعمال مرة واحدة لكل رأس.

ترقيم وتسجيل الماشية

ويقوم بالتحصين فريق عمل مدرب على أعلى مستوى، مع اتباع الأمان الحيوي والتحصين من بيت لبيت، للحفاظ على الثروة الحيوانية، وتقديم كل الدعم لأهالي كفر الشيخ من الفلاحين والمربين، موجهاً بأهمية الترقيم والتسجيل والتأمين لضمان نجاح الحملة وحصول المربي على حقوقه.

ولفت «بشار» أنه سيتم عمل زيارات ميدانية للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية، وتعريف المربين بالمرض وأعراضه، ومدى خطورته على الثروة الحيوانية، وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.