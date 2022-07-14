انطلاق الحملة القومية الثانية للتحصين ضد الحمى القلاعية بالغربية

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الخميس، انطلاق الحملة القومية الثانية لعام 2022 من أجل تحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع، على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة، وتستهدف الحملة تحصين الحيوانات من الأبقار والجاموس والماعز والأغنام، البالغ عددها حوالي 266 ألف و554 رأس ماشية.

حماية الثروة الحيوانية

وأشار محافظ الغربية إلى أن حملة تحصين الحيوانات تأتي في ضوء تنفيذ الخطة القومية من أجل حماية الثروة الحيوانية، والنهوض بها، وتوفير التحصينات اللازمة لخلق بيئة غذائية آمنة، تساعد على رفع مستوى معيشة المزارعين والمربين.

وناشد محافظ الغربية جموع المربين وأصحاب المواشي بضرورة التعاون مع لجان التحصين، حفاظاً على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية، وتحقيقاً للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة.

توفير اللقاحات والأمصال

ومن جانبه، أوضح الدكتور حاتم أنور، مدير الطب البيطري بالغربية، أن المديرية استعدت للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع، من خلال توفير اللقاحات والأمصال اللازمة بالأعداد والكميات التي تحقق تغطيه بنسبة 100% من إجمالي تعداد رؤوس الماشية التي تستهدفها الحملة.

وأشار مدير الطب البيطري بالغربية إلى أن الحملة جاءت بعد انتهاء عيد الأضحى المبارك، بسبب ما شهدته البلاد من كثافة في حركة الحيوانات عبر المحافظات، الأمر الذي يستدعي تنفيذ إجراءات احتوائية لمرض الحمى القلاعية، الذي يعتبر من الأمراض الوبائية شديدة الخطورة والانتشار، والتي تؤثر على الإنتاج الحيواني، مؤكداً أن المديرية وفرت الامصال واللقاحات اللازمة، وهناك فرق ثابتة ومتحركة لاستهداف جميع رؤوس الحيوانات المستهدفة.