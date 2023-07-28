نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس.. سجل الآن للحصول عليها

بعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية، يترقب طلاب الثانوية العامة ظهور النتيجة الخاصة بهم، والتي يتم إعلانها فور الانتهاء من المؤتمر الصحفي الذي يعلن فيه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اعتماد النتيجة بشكل رسمي، ويهتم الكثير من الطلاب بالبحث عن خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس، حتى يستطيعون الحصول عليها فور إعلانها.

وتهتم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بنشر كل ما يخص نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال بيانات لها، كما حددت الموعد التقريبي لظهور النتيجة، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس، وموعد ظهورها، والتي جاءت كالتالي:

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

صرح مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم سابقا بموعد ظهور نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٣، والتي تظهر بعد الانتهاء من المؤتمر الصحفي الذي يعقده الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية، والخاص بإعلان اعتماد نتيجة الثانوية العامة المقرر تنظيمه بداية الأسبوع المقبل، ويتم إعلان نسب النجاح وأوائل الشعبة العلمية والشعبة الأدبية به أيضا.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

حرصت «الوطن» على توفير الفرصة للطلاب الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 فور ظهورها، سواء نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس أو بالاسم، كالتالي:

- يقوم الطالب بالدخول على اللينك الخاص بنتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 من هـــــنا.

- ثم يقوم بإدخال الاسم الرباعي الخاص بالطالب.

- ثم يقوم بإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

- ثم اختيار الشعبة الخاصة بالطالب.

- وبعد ذلك يختار الطالب المحافظة التي يتبع لها الطالب.

- ثم يتم إدخال البريد الإلكتروني الخاص به.

- وبعد ذلك يقوم بإدخال رقم الهاتف الخاص بالطالب والضغط على تسجيل حتى يحصل على النتيجة فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم.