نتيجة الثانوية العامة 2023 في الفيوم بالاسم ورقم الجلوس.. «علمي وأدبي»

يترقب آلاف الطلاب، ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 بالفيوم بالاسم ورقم الجلوس «علمي وأدبي»، والتي من المقرر أن تظهر خلال الأسبوع المقبل، فيما ازداد ترقبهم عقب ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية أمس، حيث من المقرر أن يتم اعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، غدًا السبت، بعد عرضها على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مباشرة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالفيوم بالاسم ورقم الجلوس علمي وأدبي، وموعد ظهورها، ومؤشرات النجاح الأولية في جميع المواد.

نتيجة الثانوية العامة 2023 الفيوم بالاسم ورقم الجلوس

وبحسب مديرية التربية والتعليم، فإنّه يمكن للطلاب والطالبات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 بالفيوم بالاسم ورقم الجلوس الدور الأول، من خلال رابط وزارة التربية والتعليم، وذلك بعد انتهاء عملية تصحيح أوراق إجابات الثانوية العامة 2023 الثلاثاء المُنصرم الموافق 25 يوليو الجاري.

نتيجة الثانوية العامة 2023 رقم الجلوس

ويمكن للطلاب أيضًا معرفة نتيجة الثانوية العامة 2023 رقم الجلوس عبر جريدة الوطن من هـنـا بالدرجات والمجموع الكلي.

مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، في بيان سابق، المؤشرات الأولية لنتيجة الثانوية العامة 2023 في جميع المواد الدراسية.

وبلغت نسبة النجاح في مادة اللغة العربية نحو 90%، بينما بلغت 88.9% في مادة الكيمياء، فيما بلغت 91% في مادة الفيزياء، ونسبة النجاح في اللغة الثانية أكثر من 91%، بينما سجلت نسبة النجاح في مادة التاريخ نجو 90.2%، والجيولوجيا 91.1%، والجغرافيا 91.6%، والرياضيات التطبيقية 88.5%، وعلم النفس والاجتماع 93.9%.

19 ألف طالب وطالبة أدوا الامتحانات بالفيوم

وكان قد أدى 19 ألفًا و492 طالبًا وطالبة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/ 2023 في محافظة الفيوم، بينهم 13 ألفًا و508 في القسم العلمي، و5 آلاف و522 طالبًا في القسم الأدبي، و462 طالبًا وطالبة بنظام المنازل، وذلك داخل 43 لجنة امتحانية موزعة على مختلف الإدارات التعليمية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم.