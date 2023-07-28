قامت وزارة التربية والتعليم بتحديد لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 علمي وأدبي بالاسم ورقم الجلوس، إذ يجري من خلاله الحصول على نتيجة الثانوية العامة بكل سهولة بعد الإعلان عنها في مطلع الأسبوع القادم.

لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 علمي وأدبي بالاسم ورقم الجلوس

وأشارت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة بجميع المحافظات من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، كما يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الثانوية العامة من خلال لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 علمي وأدبي بالاسم ورقم الجلوس من هـنـا، وتسجيل البيانات عليه للحصول على النتيجة عند الإعلان عنها.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم في بيان لها أن مؤشرات تصحيح امتحانات الثانوية العامة مبشرة، بعد أن تمت داخل الكنترولات الخاصة بالوزارة، وجاء من ضمن مؤشرات نتيجة الثانوية العامة ما يلي:

- تخطت نسبة النجاح في مادة اللغة العربية 90%؜، ونسبة الحاصلين على 95% فأكثر في المادة وصلت إلى 15% من عدد الطلاب.

- ارتفعت نسبة النجاح في مادة اللغة الثانية عن 91% فأكثر، وبلغ عدد الحاصلين على 95% فأكثر تجاوز 20%.

- وصل عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية في مادة الكيمياء أكثر من 1000 طالب، والحاصلين على 95% فأكثر، أكثر من 5000 طالب.

امتحانات الثانوية العامة 2023

وبلغ عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الثانوية العامة 2023 نحو 783 ألفا و52 طالبًا وطالبة في الشعبتين العلمية والأدبية، جرى توزيعهم داخل 2089 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وبدأت الاثنين 12 يونيو وانتهت الخميس 13 يوليو.