خبير اقتصادي: القمة الروسية الإفريقية ستحقق مكاسب عظيمة لمصر

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن القمة الروسية الإفريقية المنعقدة في سان بطرسبرج والتي يشارك بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ستحقق مكاسب اقتصادية عظيمة بين روسيا ودول القارة الإفريقية وعلى رأسها مصر.

وأوضح في بيان، أن أهم الملفات التي تناقش بالقمة هو ملف الأمن الغذائي خاصة بعد الأزمة الغذائية العالمية التي حدثت نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية ثم انسحاب روسيا من اتفاقية تصدير الحبوب وتأثر الدول الأفريقية بنقص واردات الحبوب.

روسيا تسعى لتعميق التعاون الصناعي مع دول القارة الإفريقية

أوضح «غراب»، أن روسيا تسعى لتعميق التعاون الصناعي مع دول القارة الإفريقية وفي مقدمتها مصر، موضحا أن أبرز مكاسب هذه القمة لمصر هو إطلاق المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي قد يتم البدء في إنشاء البنية التحتية بها العام الجاري، مؤكدا أن هذه المنطقة الصناعية الروسية سيتم بيع منتجاتها بالقارة الإفريقية وتمكين الشركات الروسية للوصول للسوق الإفريقية، إضافة إلى محطة الضبعة للطاقة النووية في مصر التي تبنيها روسيا، إضافة إلى سعي مجموعة النقل الروسية لربط الموانئ المصرية والروسية ببعضها، إضافة إلى التعاون بين مصر وروسيا في مجال الاتصالات والمعلوماتية في مجال الأمن الإعلامي والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.

روسيا تسعى للتقرب من إفريقيا

وأشار «غراب»، إلى أن القمة الروسية الإفريقية تعد انفراجة في أزمة الحبوب والأسمدة لدول القارة الإفريقية وبأسعار مناسبة خاصة بعد ارتفاع سعرها عالميا، والتزام روسيا باستمرار توريدها لدول القارة السمراء، إضافة إلى إمكانية نقل الخبرات الروسية في الإنتاج الزراعي لدول القارة، موضحا أن روسيا لديها إمكانيات إنتاجية كبيرة من الحبوب والنفط والغاز يمكنها تعويض دول القارة السمراء في الفترة القادمة أي نقص في المواد الغذائية.

وأردف أن روسيا تسعى من وراء التقرب لإفريقيا أن توسع علاقاتها مع دول القارة لاحتياجها لأفريقيا الآن في زيادة حجم تبادلها التجاري والذي لم يتجاوز 18 مليار دولار بين روسيا وأفريقيا في عام 2022، موضحا أن الرئيس الروسي يسعى ليصل حجم التبادل التجاري بين روسيا ودول القارة إلى 40 مليار دولار .

تعزيز العلاقات الروسية الإفريقية

ولفت غراب، إلى أن تعزيز العلاقات الروسية الإفريقية يسهم في الاتجاه نحو إتمام التسويات التجارية بين دول القارة وروسيا بالعملات الوطنية ما يزيد من حجم التبادل التجاري بين دول القارة الإفريقية وروسيا، موضحا أن روسيا تسعى لذلك بشكل جدي وفق تصريحات رسمية لوزير الخارجية الروسي، موضحا أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا لتصل إلى 4.7 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 4.1 مليار دولار خلال عام 2021، إضافة إلى أن حجم الاستثمارات الروسية في مصر تفوق 8 مليارات دولار .

تابع الخبير الاقتصادي، أن القمة الروسية الأوكرانية ستحقق مكاسب اقتصادية لدول القارة الإفريقية بزيادة الاستثمارات الروسية في دولها، موضحا أن روسيا تسعى لتوسيع حضورها الاقتصادي في الأسواق الأفريقية وتعزيز التجارة والاستثمار بين الطرفين، وهذا يحقق مصالح أيضا لروسيا في ظل الحصار الأوروبي الأمريكي المفروض عليها، خاصة وأن القارة الإفريقية أصبحت قوة كبرى بسبب ثقلها الاقتصادي بثرواتها الخام التي لم تستغل بعد.