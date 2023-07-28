رئيس جنوب أفريقيا: القمة الروسية الأفريقية تستهدف تعزيز التعاون بين الدول

قال سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا، إن القمة الروسية الأفريقية الأولى والثانية تستهدفان التعاون والمنفعة المشتركة لتحقيق مصلحة الشعوب، مشيرًا إلى أنه بعد القمة الأولى حدثت تغيرات جذرية سياسية واقتصادية.

وأضاف «رامافوزا»، في كلمته ضمن فعاليات اليوم الثاني للقمة الروسية الأفريقية، التي نقلتها قناة القاهرة الإخبارية: «نعاني من تداعيات جائحة كورونا ونرى تأثيرها على اقتصاداتنا، إذ أن أفريقيا بشكل عام متحمسة للوفاء لروسيا الاتحادية لتعضيد وتعزيز التعاون بشكل عملي معنا، وذلك مهم جدا، وبخاصة عندما نخطط للنهج الجديد صوب الازدهار والتنمية الاقتصادية».

وتابع: «نحن في جنوب افريقيا نتذكر بالشكر الدائم دعم الاتحاد السوفياتي حكومة وشعبا ونتذكر كيف دعمتم نضالنا من اجل الاستقلال والشعوب والدول الأفريقية الأخرى».

وأكد أن العلاقات الأفريقية الروسية قوية، حيث يتعاون الجانبان من خلال المنصات متعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة ومجموعة العشرين ومجموعة بريكس، وأن هذه القمة تأتي في إطار بلورة رؤية أفريقيا 2063، لافتًا أن قمة بريكس ستمكن من تعزيز التعاون واسع النطاق وازدهار الشعوب في أفريقيا.