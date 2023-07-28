«المصري للفكر» يوضح أبرز المخرجات المتوقعة من القمة الروسية الأفريقية

تناولت العديد من التقارير الإعلامية والمواقع الإخبارية تكهنات بشأن نتائج القمة الروسية الأفريقية الثانية، وفقا لتصريحات مسؤولين روس، وفي هذا السياق، من المتوقع أن تخرج القمة الروسية الأفريقية بعدد من النتائج، بحسب تحليل معلوماتي لـ«المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية».

اعتماد خطة عمل للفترة من 2023 إلى 2026

تهدف هذه الوثيقة إلى تطوير إمكانات التصدير لمنتجي السلع والخدمات الروس في سياق التعاون الروسي الأفريقي.

توقيع 23 اتفاقية ثنائية

وفقا لوزير التنمية الاقتصادية الروسي «مكسيم أوريشكين» ستشهد القمة تقديم عروضا للفرص التي يمكن تقديمها إلى البلدان الأفريقية لرؤساء الدول والمندوبين من قبل قادة شركات مثل Rosatom وRailways Russian و RosgeoوVTB، ومن المتوقع أن يتم التوقيع على حوالي 23 اتفاقية حكومية دولية ومشتركة بين الوكالات، واتفاقيات أخرى بين الشركات الأفريقية والروسية على هامش المنتدى.

دعم روسي للحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن

في إطار إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ليكون مراعيا للحقائق الجيوسياسية الجديدة، وأكثر تمثيلا من خلال ضمان مشاركة الدول الأفريقية على نطاق واسع.

- وضع تصور لآلية لوجيستية جديدة لضمان توريد الحبوب والأسمدة للدول الأفريقية من روسيا كبديل للحبوب الأوكرانية.

- الاتفاق على آلية للمعاملات المالية خارج إطار نظام «سويفت».