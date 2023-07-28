انخفاض مستوى نهر الراين بأوروبا بسبب الموجة الحارة.. تحذير من آثار كارثية

يواجه نهر الراين، المعروف بشريان الحياة لـ6 دول أوروبية، مستويات منخفضة من المياه لأكثر من أسبوع، بعد موجة حر قياسية تضرب القارة، مما تسبب في أزمات اقتصادية عالمية بسبب تقييد الشحنات النهرية، وجعلها أكثر تكلفة لشحن البضائع، بحسب ما ذكرته «CIPS».

انخفاض مستويات نهر الراين

وانخفضت مستويات المياه في نهر الراين إلى 164 سم هذا الأسبوع، بعد أن تسببت موجات الحر القياسية في جميع أنحاء أوروبا في انخفاض المستويات، مما أدى إلى تقييد الملاحة لسفن الشحن التي تحاول استخدام الممر المائي الحيوي.

وعندما يدخل نهر الراين رسميًا في حالة المياه المنخفضة، لا تستطيع السفن تحميل سوى ما بين 50-66٪ من كميات البضائع المعتادة.

وقال منسق شحن المواد الخام في شركة «ترانس سار» البحرية، هينك بيشيفيل، لإدارة التوريد إن مستويات المياه تعني أن الشركات «تكافح مستويات المياه المنخفضة على أساس يومي» وتؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الخام حيث يتعين على الشركات إنفاق المزيد على نقل البضائع.

ويتراوح متوسط حمولة بارجة الشحن على نهر الراين بين 2500 و 2800 طن، لكن هذا العدد ينخفض «بشكل كبير» خلال فترات انخفاض المياه.

وبالرغم من المشاكل اللوجستية، تطلب المصانع نفس الكميات، لذلك قال بيشيفيل، من الواضح أننا سنحتاج إلى إيجاد مراكب إضافية حتى نتمكن من شحن نفس الكمية من البضائع، وهذا يؤثر تأثيرا كبيرا في عملنا اليومي.

ويشحن عبر شركة النقل «سار» ما بين 75 ألف إلى 90 ألف طن من خام الحديد كل شهر، وما بين 30 ألف إلى 40 ألف طن من الفحم، ولكن عندما تكون السفن غير قادرة على حمل كميات نموذجية من السلع، تتطلع الشركات بعد ذلك إلى الحصول على مراكب إضافية في الأسواق الفورية للحصول على سعة إضافية، حيث يتعين عليها شراء مراكب بأسعار أعلى بدلاً من الأسعار التعاقدية المتفق عليها.

310 ملايين طن تُنقل عبر نهر الراين سنويا

ونهر الراين، هو ممر مائي حيوي لنقل البضائع من ألمانيا إلى هولندا، ومواقع أخرى في جميع أنحاء أوروبا، وهو ثاني أكبر نهر في وسط وغرب أوروبا، ويمتد على بعد 760 ميلاً من جبال الألب السويسرية إلى بحر الشمال.

ويتم نقل حوالي 200 مليون طن عبر الحدود الألمانية الهولندية كل عام على طول نهر الراين، ويبلغ حجم البضائع المنقولة على نهر الراين حوالي 310 مليون طن.