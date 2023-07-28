مطار مرسى علم يستقبل 135 رحلة طيران تقل آلاف السياح من أوروبا

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، 135 رحلة طيران، تقل آلاف السياح من قادمة من مطارات 12 دولة أوروبية على مدار الأسبوع المقبل، بدءا من غدٍ السبت، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطارات البحر الأحمر.

مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين

كشف رامي فايز نائب، رئيس جمعية مستثمري مرسي علم، أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات تبين وصول 135 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا على مدار الأسبوع المقبل، بدءا من السبت، وتقل آلاف السياح الأجانب من جنسيات مختلفة، مؤكدا في تصريحات لـ«الوطن»، أن أكثر الرحلات الطيران السياحية وصولا قادمة من ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك.

استعدادات فنادق مرسى علم

ومن جانبه أشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى أن فنادق مرسى علم تستعد لاستقبال حوالي 30 ألف سائح من جنسيات مختلفة الأسبوع المقبل، من 12 دولة أوروبية هي ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وسويسرا وبلجيكا والنمسا ولوكسمبرج والمجر وسلوفاكيا وفرنسا.

ارتفاع نسبة الإشغالات بفنادق مرسى علم

وأكد في تصريحات لـ«الوطن»، ارتفاع معدل حركة الطيران الوافدة إلى مطار مرسى علم بعدد 4 رحلات زيادة عن الأسبوع السابق، لافتاً إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى أعلى معدل لها وكسرت حاجز 90% لأول مرة منذ مطلع العام الجاري، مقارنة بالأعوام السابقة، متوقعا موسم صيفي ناجح في مرسى علم.