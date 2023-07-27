«الأرصاد»: موجة الحر مستمرة أسبوعين في أوروبا ما يشكل خطورة على المواطن

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إنّ التغيُّر المناخي تسبب في تأثر كل نواحي الحياة والمواطنين بارتفاع درجات الحرارة، مشيرة إلى أنّ هناك وفيات كثيرة في أوروبا نتيجة الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، لأنهم لم يعتادوا على تأثيرات التغيُّرات المناخية.

غانم: درجات الحرارة وصلت في أوروبا لـ45 درجة مؤية

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «8 الصبح»، وتقدمه الإعلامية آية جمال الدين، والمذاع على فضائية «DMC»، أنّ درجات الحرارة في جنوب أوروبا وصلت إلى 45 درجة مؤية، ولا تزال مستمرة في الارتفاع، مشيرة إلى أنّ موجة الحر مستمرة لمدة أسبوعين ما يُشكل خطورة على المواطن نفسه: «كل جوانب الحياة تأثرت، والأمر بقى حتمي ولازم نتكيّف مع التغيُّرات المناخية الموجودة، ونأقلم حياتنا معاها».

وأوضحت أنّ علم الهندسة المناخية أمرٌ مكلفٌ، لكنه على الرغم من ذلك فإنّه يُساعد بقوة في تحسين درجات حرارة الأرض.