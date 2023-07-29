المعتز عبادي: الأمن المائي أولوية لاتحاد من أجل المتوسط قبل التغير المناخي

قال المعتز عبادي، نائب الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط للمياه والبيئة، إنَّ الجهود تتكاتف بين الأجندات الثلاث، «المياه، والبيئة، والاقتصاد الأزرق»، بحيث يجري العمل على جوانب متعددة، مشيرا إلى أن الجانب الأول متعلق بالإرادة السياسية في التطوير والتعاون الدولي، وكيفية وضع الأجندات في مستوى دعم عالي.

عبادي: ملف ندرة المياه شائك من قبل أزمة تغير المناخ

وأضاف «عبادي»، خلال حواره ببرنامج «بصراحة» تقديم الإعلامية رانيا هاشم، المُذاع على شاشة «قناة الحياة»، أنَّ المنظمة تستهدف لجعل القطاعات الثلاثة مؤثرة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، لافتا إلى أنَّ ملف المياه وندرتها شائك للغاية، بسبب أنَّ منطقة البحر المتوسط مصنفة بأنها تعاني من «شح المياه»، قبل أزمة التغير المناخي، وبالتالي هناك ضغط على مصادر المياه وتوفيرها لكل القطاعات.

ارتباط الأنشطة الاقتصادية بالمياه

وتابع نائب الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط للمياه والبيئة، أن النشاطات الاقتصادية والاجتماعية من صناعة وسياحة وزراعة، مرتبطة بالمياه، ومن المهم جدا وفرتها، بجانب ظهور قطاع جديد يحتاج للمياه، وهو «الطاقة المتجددة» من إنتاج الهيدروجين الأخضر الذي يعد قطاعا جديدا.. ولا يوجد انتاج لـ الهيدروجين الأخضر أو الأزرق بدون مياه.