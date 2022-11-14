موفد قناة القاهرة الإخبارية في شرم الشيخ: ندرة المياه على رأس أولويات قمة المناخ

قال همام مجاهد، موفد قناة القاهرة الإخبارية في شرم الشيخ، إن ندرة المياه من أكثر القضايا التي يهتم بها مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، سواء على المستوى الرئاسي أو الفني أو الوزاري، موضحا أنه من الضروري تمويل البرامج المختلفة، وجميع القضايا التي يبحث فيها المؤتمر، مؤكدًا أن إفريقيا هي الأكثر تضررا من الظواهر المناخية.

37% من كوارث العالم تتسبب فيها التغيرات المناخية

وأضاف «مجاهد»، خلال لقائه على قناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامي أحمد أبو زيد، أنه بحسب تقرير الأمم المتحدة، فإن 37% من كوارث العالم تتسبب فيها التغيرات المناخية، وذلك مثل الفيضانات التي حدثت مؤخرا في باكستان، بالإضافة إلى ندرة المياه بشكل عام في إفريقيا، مؤكدًا أن هناك مشكلة تتعلق بكيفية تقاسم مياه الأنهار في القارة الإفريقية.

إفريقيا تعاني من مشكلة في كيفية إدارة المالية المائية

وأوضح موفد قناة «القاهرة الإخبارية»، أن قارة إفريقيا تعاني أيضًا من مشكلة في كيفية إدارة المالية المائية، والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة الغربية، موضحا أن هناك مبادرة قدمتها مصر في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ واشترك فيها العديد من الدول النامية، وتعني بكيفية تقديم الدعم الفني والمالي للدول النامية.