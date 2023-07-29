الرئيس الروسي: أحداث أوكرانيا 2014 أدت إلى أزمة اليوم

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا تقدر نهج زعماء الدول الأفريقية، في إيجاد حل للأزمة الأوكرانية، موضحا أن أحداث أوكرانيا في عام 2014 التي أيدتها الدول الغربية بنشاط، أدت إلى أزمة اليوم.

وأوضح بوتين في لقاء مع زعماء الدول الأفريقية، أن «موسكو» درست بعناية مقترحات الدول الأفريقية لحل الأزمة الأوكرانية، وتأخذها على محمل الجد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

بوتين: روسيا تتصرف بما يتفق مع الميثاق الأممي بالكامل

وكان بوتين، أشار في وقت سابق، خلال غذاء عمل، مع قادة الدول الأفريقية حول أوكرانيا، إلى أن بلاده لا تنتهك الميثاق الأممي وتتصرف بما يتفق معه بالكامل، مشددا على أنه يجب ألا تكون هناك معايير مزدوجة، وعقوبات أحادية الجانب.

وتابع بوتين قائلا، إن «موسكو» لا تفهم سبب جر الدول الغربية لأوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو».