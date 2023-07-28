بوتين: ناقشنا قضايا ملحة سياسية واقتصادية في القمة الروسية الأفريقية

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه خلال الجلسات المحلية والدورات المختلفة من القمة الأفريقية الروسية، جرى مناقشة المسائل الملحة، لما يخص القضايا السياسية والاقتصادية والغذائية، وما يخص شؤون الطاقة ذات الصلة بين البلدان المشاركة في القمة، مشيرا إلى أن الجلسات كذلك تم فيها وضع بيان أساسي للقمة، بخلاف البيانات الفرعية الأخرى، فيما يخص التعاون المعلوماتي بين الدول المشاركة في القمة.

بوتين: لدينا خطة بمشاركة الدول الأفريقية

وأضاف «بوتين»، خلال كلمته في الجلسة الختامية لختام القمة الروسية الأوكرانية، وأذاعتها فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن هناك خطة خاصة تفيد مشاركة الدول الأفريقية مرة أخرى في قمة سيتم إطلاقها خلال الفترة القريبة المقبلة، وحال لم يكن هناك اعتراض من الزملاء المشاركين فلنعتبر تلك الدعوة قد قبلت من قبلهم.

وأوضح أنه بصفة عامة، فإننا نقيم نتائجنا تقيما عاليا، ونحن على ثقة بأن النتائج التي أحرزناها مكون أساسي للمشاركة بين الدول في القمة، ولا تزال أمامنا عده آليات أخرى سيجرى التباحث فيها فيما هو قادم.