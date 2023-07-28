بوتين: سندعم الدول الأفريقية في الحبوب وتنمية الطاقة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الأهداف المعلنة الروسية الأفريقية في المجال الاقتصادي والإنساني، وتحقيق أهداف القمة في سان بطرسبورج، تحتوي عليها خطة عمل إلى 2026.

وأضاف «بوتين»، خلال كلمته في البيان الختامي للقمة الروسية الأفريقية، وتعرضها قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه يدور الحديث للانتقال إلى استخدام العملات الوطنية لتسوية المدفوعات، بما في ذلك الروبل الروسي، وإزالة الحواجز التجارية، وتلاحم عمليات التكامل بين الاتحاد الأوراسي والمنطقة التجارة الحرة في أفريقيا، وعلينا زيادة المنتجات الأفريقية إلى روسيا، التي تتمتع بطلب وجودة عالية، بما في ذلك السيارات والآلات والمواد الكيمياوية والأسمدة.

بوتين: سنقدم دعما في تنمية الطاقة لأفريقيا

وتابع: «سنواصل توفير الحبوب لأصدقائنا الأفارقة، على أساس العقود ومجانا، وسنقدم دعما في تنمية الطاقة، كي نلبي الاحتياجات المتزايدة للدول الأفريقية في وقود الهيدروكربونات ومحطات الكهرباء».

وواصل: «خطة عمل الوثائق المبرمة على هامش القمة تقتضي تعميق التعاون الثنائي والقيام بتنفيذ المشروعات المشتركة في الاتصالات والمجال المعلوماتي».

تعاون روسي أفريقي في مجالات التعليم والتدريب

واستكمل: «منفتحون لمشاركة أصدقائنا الأفارقة بخبراتنا الحكومية في مجال المصرفي وقطاعات الاقتصاد الأخرى، وتكثيف التبادلات الثقافية والعلمية والتعليمية والرياضية، والتعاون في مجالات التعليم والتدريب، وزيادة المنح الدراسية للطلاب الأفارقة وإنشاء في الدول الأفريقية فروع للجامعات الروسية المتقدمة، ونطلق مشروع واسع النطاق لمكافحة الأمراض المعدية حتى عام 2026 بمقدار 1.2 مليار روبل».