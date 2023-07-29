عاجل.. الزمالك يعلن التعاقد مع 4 صفقات جديدة بينهم أفضل لاعب في مصر

كشف مسؤولو نادي الزمالك، عن إبرام 4 صفقات جديدة، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم الفريق الأبيض استعداداً للموسم الجديد، وتنفيذا لرغبات المدير الفني خوان كارلوس أوسوريو.

الزمالك: وقعنا مع 4 صفقات بينهم أفضل لاعب في مصر تنفيذا لطلبات أوسوريو

وأكد مسؤولو القلعة البيضاء عبر قناة نادي الزمالك، عن توقيع الفريق الأبيض مع 4 لاعبين جدد، عن طريق المشرف العام على الكرة بالنادي، مساء الخميس الماضي، بعد الاطمئنان على أحوال بعثة الفريق المشاركة في البطولة العربية بالسعودية.

وأوضحوا أن الصفقات جاءت بناء على طلب المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، ووفقًا للاحتياجات التي طلبها لتدعيم صفوف الزمالك في الميركاتو الصيفي الجاري.

وأوضحت إدارة الفريق الأبيض، أنها نجحت في التوقيع مع أفضل لاعب في مصر حسبما وصفته، دون الكشف عن هوية الصفقات حتى الآن.