عاجل.. هل يشارك ساديو ماني مع النصر السعودي أمام الزمالك في البطولة العربية؟

قترب نادي النصر السعودي، خطوة نحو ضم السنغالي ساديو ماني، مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، لتدعيم الفريق في الموسم الجديد والبداية في البطولة العربية التي ينافس ضمن فرق المجموعة الثالثة مع الزمالك والشباب السعودي والاتحاد المنستيري التونسي.

تقارير نشرتها صحيفة «الرياضية» السعودية أن السنغالي ساديو ماني، تم قيده في قائمة الفريق للموسم الجديد، وذلك بعد إتمام التفاوض معه، وذلك حتى تحسبًا لإتمام الصفقة في أي وقت خلال الأسبوع ليكون جاهزًا لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

لماذا تم قيد ساديو ماني وكيف يحق له المشاركة؟خطوة قيد ماني في قائمة النصر تقرب اللاعب للظهور في البطولة التي يصعب أن تكون في مباراة الليلة أمام الشباب فيترقب أن تكون أمام الاتحاد المنستيري التونسي يوم الإثنين المقبل أو الزمالك يوم الخميس، في حالة انتهاء المفاوضات رسميًا.

صحيفة «الرياضية» السعودية كشفت تفاصيل قيد اللاعب بأن الاتحاد العربي منح الحرية للأندية في قيد أي لاعب في قائمته على ألا يشارك إلا في حالة في قيده في اتحاده المحلي وهو ما يسعى له النصر.

جلسة تقرب ساديو ماني من النصر السعوديالنجم السنغالي ساديو ماني عقد اجتماعًا مع إدارة نادي النصر السعودي للتفاوض للاتفاق على انضمام اللاعب لصفوف العالمي السعودي، وهو ما رحب به اللاعب السنغالي، ولم ينكره هيربرت هاينز رئيس نادي بايرن ميونيخ، الذي أكد على أن التفاوض من أجل الحصول على موافقته وفي مراحله الأولية.

وكشفت صحيفة «الرياضية» أنّ الألماني بيورن بيزيمر، وكيل أعمال ساديو ماني، سيتولى التفاوض مع إدارة بايرن ميونيخ على شراء النصر عقد اللاعب من الفريق البافاري، وهو ما سيرحب به النادي ليرحل بعد الأزمات التي لاحقته في الفترة الماضية.