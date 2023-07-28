عاجل.. الزمالك يحسم أولى صفقاته الصيفية.. «مفاجأة كبرى بالدوري»

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن النادي نجح في إبرام أولى صفقات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الصيفية مشيرًا إلى أنه لاعب سوبر وسيكون مفاجأة كبرى بالدوري المصري.

صفقات الزمالك الجديدة

وأكد المصدر في تصريحات لموقع «الوطن سبورت» أن نادي الزمالك سيقوم بالإعلان أولى صفقاته رسميًا في خلال أسبوع من الآن، مشيرًا إلى أنها ستكون هدية للجماهير البيضاء.

وأشار المصدر إلى أن النادي الأبيض يتحفظ على الإفصاح عن اسمه للجماهير في الفترة الحالية حتى موعد الإعلان الرسمي عنها.

الزمالك يستعد لمواجهة الاتحاد المنستيري في البطولة العربية

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لانطلاق مشواره في البطولة العربية بخوض مباراة الاتحاد المنستيري التونسي ضمن مباريات المجموعة الثالثة بالبطولة، والتي تنطلق في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ونجح نادي الزمالك في قيد ثنائي الفريق الأول الأول لكرة القدم والعائدين من الإعارة أحمد زكي وحمدي علاء مع إنتظار وصول بطاقة يوسف أوباما من الفيفا من أجل استكمال قيده وضمه للقائمة المشاركة في البطولة العربية.