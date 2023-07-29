حريق في كربلاء بالعراق.. والحصيلة مصرع 4 على الأقل «صور»

أعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق، مصرع ما لا يقل عن 4 أشخاص، جراء حريق في سوق بمدينة كربلاء، خلال الاستعدادات لأحد مواكب يوم عاشوراء.

وفي وقت سابق، أشارت البيانات الأولية، إلى حدوث انفجار في أسطوانة غاز، نتيجة أعمال الطبخ في أحد «المواكب الحسينية»، تسبب في حريق، اندلع قرب ضريح الإمام الحسين في كربلاء.

انهيار أجزاء من سقف السوق المتهالك جراء الحريق

أشارت مديرية «الدفاع المدني» في العراق، في بيان، إلى إحكام فرقها السيطرة الكاملة، على حادث حريق اندلع بسوق تجاري قديم متنوع النشاط التجاري، متخذا من سطح السوق مخازن تجارية مشيدة من ألواح السندويج سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة، مشيرة في بيان، إلى انهيار أجزاء من سقف السوق المتهالك على فرق الدفاع المدني، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية «واع».

ونشر حساب مديرية «الدفاع المدني» العراقي، على وقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورا أظهرت آثار الحريق