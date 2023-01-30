إخماد حريق نشب في دار رعاية أيتام بالعراق دون خسائر بشرية

أخمدت قوات «الدفاع المدني» في العراق، حريقا نشب في دار خاص برعاية الأيتام بمحافظة «الديوانية» وسط جنوب البلاد، وقالت مديرية الدفاع المدني، في بيان، إن الحادث ناجم عن احتراق «كرفان» عائد إلى حرس الدائرة.

وأشارت مديرية «الدفاع المدني»، إلى السيطرة على حريق دار رعاية الأيتام، دون تسجيل إصابات بشرية، وفقا لما ذكرته قناة «السومرية» الإخبارية العراقية.

إخماد حريق التهم مدرسة

وفي 29 يوليو الماضي، أخمدت قوات «الدفاع المدني» العراقي، حريق التهم مدرسة «كرفانية» في محافظة «الديوانية»، مشيرة في بيان، إلى أن مدرسة «متوسطة الزهور المختلطة»، مشيدة من ألواح السندويج بنل سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة.

والتهم حريق مدرسة «متوسطة الزهور المختلطة» في محافظة «الديوانية» في ذلك الوقت، 6 صفوف كرفانية من أصل 11، دون تسجيل إصابات بشرية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية «واع».