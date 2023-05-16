حريق في مبنى كلية عراقية بالعاصمة بغداد

اندلع حريق هائل في مبنى كلية «التراث» الأهلية، وسط العاصمة العراقية بغداد، ملتهما بنيانين داخل الكلية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وقالت مديرية الدفاع المدني العراقية، إلى توجه نحو 40 سيارة إطفاء لموقع حريق كلية التراث من إجل إخماده، وفي وقت لاحق، أعلنت المديرية، السيطرة على النيران.

وأوضحت الدفاع المدني، في بيان، أن فرق الدفاع المدني نجحت بالسيطرة وإخماد حادث حريق كبير اندلع داخل مبنى مكون من 4 طوابق مغلف بألواح الايكوبوند، سريعة الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة، دون تسجيل إصابات بشرية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية «واع»

ويشار إلى أنه في شهر نوفمبر من العام الماضي، اندلع حريق ضخم في مركز تجاري بمنطقة الوزيرية وسط بغداد، أصيب خلاله 32 شخصا كما بلغ عدد المفقودين جراء انهيار جزء من المبنى 10 أشخاص.وتفتقر معظم البنايات في بغداد التي يبلغ عدد سكانها نحو عشرة ملايين نسمة، لإجراءات السلامة ما يسبب وقوع حوادث وسقوط ضحايا، بينما تشهد مراكز تجارية رئيسية في بغداد حرائق تؤدي أحيانا إلى إصابات بالإضافة إلى خسائر مادية كبيرة.