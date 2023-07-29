ارتفاع حصيلة انهيار أرضي وسط كولومبيا إلى 29 شخصا
كتب:
حسن رمضان
05:40 ص | السبت 29 يوليو 2023
آثار الانهيار الأرضي في كولومبيا
ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار أرضي في مقاطعة كونديناماركا الواقعة وسط كولومبيا إلى 29 شخصًا، إثر عثور عمال الإنقاذ الكولومبيون على جثة شخص مفقود، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.
وتسببت الأمطار الغزيرة، في حدوث انهيار أرضي، مدمرا قرية «أل نارنجال»، في 17 يوليو الجاري، فيما أجرى نحو 400 رجل وامرأة، أعمال بحث وإعادة إعمار في المنطقة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام كولومبية.