ارتفاع حصيلة انهيار أرضي وسط كولومبيا إلى 29 شخصا

ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار أرضي في مقاطعة كونديناماركا الواقعة وسط كولومبيا إلى 29 شخصًا، إثر عثور عمال الإنقاذ الكولومبيون على جثة شخص مفقود، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وتسببت الأمطار الغزيرة، في حدوث انهيار أرضي، مدمرا قرية «أل نارنجال»، في 17 يوليو الجاري، فيما أجرى نحو 400 رجل وامرأة، أعمال بحث وإعادة إعمار في المنطقة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام كولومبية.