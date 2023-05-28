مقتل 10 أشخاص جراء انهيار جليدي في باكستان.. وضبط بطلة صراع العروش بهولندا

شهد عدد من الدول حول العالم من بينها دولة عربية، أمس السبت، أحداث تنوعت ما بين أمنية وسياسية واقتصادية، كان من أهمها، مقتل 10 أشخاص في انهيار جليدي شمالي باكستان، فيما ألقت السلطات الهولندية، القبض أكثر من 1500 شخص خلال مظاهرة احتجاجا على دعم الوقود الأحفوري.

باكستان.. مخاوف من حصار العشرات تحت الأنقاض

أسفر انهيار جليدي، ناجم عن هطول أمطار غزيرة، شهدته منطقة جيلجيت بالتستان الواقعة شمالي البلاد، عن مصرع 10 أشخاص وإصابة 10 آخرين بينهم نساء وأطفال وذكرت السلطات أن بعض الإصبات في حالة حرجة.

وأشارت السلطات المحلية، إلى مخاوف من حصار عشرات الأشخاص تحت الأنقاض، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

هولندا

فيما ألقت الشرطة في لاهاي الهولندية، القبض على 1579 شخصا، من بينهم ممثل في مسلسل «صراع العروش»، سيحاكم منهم 40 شخصا، خلال مظاهرة احتجاجا على دعم الوقود الأحفوري، نظّمتها مجموعة «إكستنكشن ريبيليين».

وشهدت المظاهرة مشاركة عدد من المشاهير بينهم كاريس فان هوتن، التي اشتهرت بدور «ميليساندرا» في المسلسل التلفزيوني الشهير «صراع العروش».

ناشطون هولنديون يغلقون جزءا من طريق سريع

وأغلق ناشطون جزءا من طريق سريع وسط مدينة لاهاي، فيما استخدمت الشرطة، خراطيم المياه لتفريق الناشطين الذين أغلقوا طريقا رئيسيا في المدينة. وأشارت الشرطة الهولندية، إلى قيام أن أحد الناشطين بعض عنصر أمني أثناء إلقاء القبض عليها، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وألقت الشرطة الهولندية، القبض على فان هوتن، فيما سمحت السلطات، للممثلة، في وقت لاحق بالعودة إلى منزلها، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الهولندية «أيه إن بي».

العراق

وفي العراق، أعلنت وزارة الكهرباء، إدخال الربط مع الأردن إلى الخدمة مطلع شهر يوليو المقبل بطاقة 50 ميجاواط كمرحلة أولى تصل إلى قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار الواقعة غرب العراق لتغذية الشبكة الوطنية.

وكانت الحكومة الأردنية، توقعت في وقت سابق، تشغيل خط الربط الكهربائي بين البلدين في سبتمبر المقبل.

من جانبه، قال «البنك الدولي»، إن البلاد بحاجة إلى استثمارات بقيمة 21 مليار دولار في قطاع النقل خلال السنوات خلال السنوات الخمسة المقبلة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

«البنك الدولي»: «طريق التنمية» سيزيد من الترابط بين العراق ودول المنطقة

وجاءت تصريحات المؤسسة الدولية على لسان ممثل البنك الدولي في كلمة خلال خلال «مؤتمر التنمية» المنعقد في العاصمة العراقية «بغداد»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية «واع».

وأضاف ممثل «البنك الدولي»، أن مشروع «طريق التنمية» سيزيد من الترابط بين العراق ودول المنطقة، متوقعا أن يقلل المشروع من انبعاثات التلوث بشكل كبير.

ومشروع «طريق التنمية»، خط بري وآخر سكك حديد ينطلقان من البصرة جنوبا ومرورا ببغداد ووصولا إلى الحدود مع تركيا،، فيما تبلغ تكلفته بنحو 17 مليار دولار وبطول نحو 1200 كيلومتر داخل العراق.

بدوره، أشاروزير النقل السوري، زهير خزيم،خلال مشاركته في المؤتمر، إلى أن طريق التنمية الذي يعتزم العراق إنشاءه يعد طريقا حيويا ويضم مزايا تنموية واقتصادية، مؤكدا دعم «دمشق» للمشروع.

الولايات المتحدة الأمريكية

بينما أعلنت وزيرة التجارة الأمريكية، جينا ريموندو، أن بلادها لن تتسامح مع الحظر الذي فرضته الصين على استخدام شركة «ميكرون تكنولوجي» لأشباه الموصلات الأمريكية في بعض القطاعات الرئيسية، موضة ان الولايت المتحدة تعتبر الأمر مجرد إكراه اقتصادي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «بلومبرج» الاقتصادية.

حريق ومظاهرات في «إسرائيل»

واندلع حريق كبير بالقرب من مستوطنة «معاليه أدوميم»، المقامة على أجزاء كبيرة من أراضي بلدتي العيزرية وأبوديس الفلسطينيتين، وانتشر داخل قاعدة «معسكر يشاي»، دون وقوع إصابات بشرية، أو أضرار، وفقا لما ذكرته إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتجمع عشرات الآلاف من الإسرائيليين، أمس السبت، في احتجاجات أسبوعية لا تهدأ ضد خطط حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو لتعديل النظام القضائي.

الأراضي الفلسطينية المحتلة

أصيب 15 فلسطينيا، بالاختناق نتيجة لاستنشاق الغاز خلال مواجهات مع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة برقة بنابلس شمال الضفة الغربية المحتلة

وجاءت المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي على خلفية انطلقت مسيرة من أراضي برقة شمال غرب نابلس بالضفة الغربية، تنديدا بقرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية الخاص بعودة المستوطنين لأراضي القبيبات، موقع «مستوطنة حومش» المخلاة.

روسيا

توفي أحد مؤسسي مفاهيم موسكو، الفنان المفاهيمي الروسي إيليا كاباكوف، أمس السبت، عن عمر ناهز 89 عاما، وفقا لما نشرته صفحة مؤسسة «إيليا وإميليا كاباكوف» على التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

مهرجان كان السينمائي

حازت المخرجة الفرنسية جوستين ترييه، على جائزة السعفة الذهبية، في الدورة رقم 76 من مهرجان كان السينمائي عن فيلم «Anatomy of a Fall»،.

وترييه تعتبر ثالث امرأة تحصد «السعفة الذهبية»، في تاريخ مهرجان كان. وحصل الممثل الياباني كوجي ياكوشو على أفضل ممثل عن دوره في «أيام مثالية».

وعقب تسلمها الجائزة، انتقدت ترييه، حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وسياستها في قمع الاحتجاجات ضد إصلاح نظام معاشات التقاعد واصفة في كلمتها بالصادمة.

وانتقدت المخرجة الفرنسية، سياسات حكومة ماكرون الثقافية، فيما أعربت وزيرة الثقافة الفرنسية ريما عبد الملك، عبر «تويتر»، عن دهشتها من تصريحات ترييه، غير العادلة